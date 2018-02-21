Отстрел байкальской нерпы могут разрешить в Бурятии

Власти Бурятии рассматривают предложение о возврате промышленного отстрела байкальской нерпы. Как говорят авторы этой идеи, регион в связи с этим может получить новые рабочие места и начнет заниматься добычей ценного меха и сырья для медицинских целей.

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства, численность нерпы довольно высока, к тому же существует угроза возникновения эпизоотии. Кроме того, специалисты считают, что нерпа в таком количестве наносит ущерб рыбной отрасли. Дело в том, объясняют они, что это животное питается голомянкой, омулем и другими редкими видами водных биоресурсов.

По данным ведомства, с 2008 по 2017 год численность нерпы увеличилась с 91 тыс. до 131 тыс. голов. Чтобы ее отрегулировать, необходимо возобновить промышленную добычу в количестве от 4 тыс. до 5 тыс. голов каждый год.

Портал iz.ru в начале февраля сообщал о том, что идею добычи байкальской нерпы намерены обсудить в Росприроднадзоре и Росрыболовстве. Возможно проведение экологической экспертизы по вопросу возобновления промысловой добычи.