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Против жены Аршавина в Казахстане возбуждено уголовное дело за угрозы

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Уголовное дело по статье «Угроза» возбуждено в отношении Алисы Аршавиной — супруги игрока казахстанского клуба «Кайрат» Андрея Аршавина. Об этом 21 февраля сообщил департамент внутренних дел Алма-Аты.

Поводом для уголовного преследования Аршавиной стало заявление казахстанской модели Ольги Семеновой.

По словам модели, Аршавина, которая увидела в интернете фото обнимающего Семенову мужа, присылала ей сообщения с угрозами, в том числе угрожала «отрубить пальцы».

«Заявление гражданки Семеновой О.А., адресованное ранее в прокуратуру города Алма-Аты, находится в производстве следственного отделения отдела полиции при УВД Алмалинского района», — цитирует представителя полиции города «РИА Новости».

Наказание по статье «Угроза» — штраф до $1,5 тыс., общественные работы либо арест на срок до 60 суток.

12 января авиакомпания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать с Алисы Аршавиной расходы, понесенные из-за задержки по ее вине рейса Москва — Алма-Ата. 

19 февраля СМИ сообщили о том, что супруга Аршавина стала фигуранткой уголовного дела по трем статьям.

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