Лев Додин вне подозрений

Малый драматический театр — Театр Европы и его руководство во главе с Львом Додиным не имеет отношения к хищению 45 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены. Об этом заявил, выступая на заседании Театрального совета в Министерстве культуры, министр Владимир Мединский.

— Расследование начато по нашей инициативе, — отметил министр. — Два года нашей борьбы с недобросовестными подрядчиками увенчались принятием жестких мер, мы и дальше будем эту скверну выкорчевывать, СМИ по привычке упоминают театр, но театр никакого отношения к хищениям не имеет.

Темой совещания в Минкультуры было обсуждение новой схемы управления гостеатрами, предложенной главой СТД РФ Александром Калягиным, однако Владимир Мединский не смог обойти тему, с утра волнующую театральное сообщество.

Пресс-служба Малого драматического театра распространила заявление, где говорится, что финансирование новой сцены предусмотрено федеральной целевой программой «Культура России 2012–2018». Заказчик строительства по договору с Минкультуры — ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

«10 декабря 2013 года дирекцией был заключен государственный контракт с Непубличным акционерным обществом «Театрально-декорационные мастерские» на проектирование здания новой сцены, — говорится в сообщении пресс-службы. — Дирекция осуществляла прием и оплату выполненных работ. Каких-либо договорных отношений по проектированию здания новой сцены у театра ни с дирекцией, ни с иными лицами, участвующими в реализации данного проекта, нет. Финансирование работ по данному проекту театр не производил. Задержания, аресты и обыски в театре не проводились».

Сегодня ФСБ распространила в СМИ сообщение о хищении 45 млн рублей при строительстве новой сцены Малого драматического театра. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Число задержанных и их имена не уточняются.

В 2014 году Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил проект новой сцены МДТ на 600 мест. На строительство сцены, технических помещений и трех репетиционных залов правительство выделило более 2 млрд рублей.

За три года работы останавливали два раза. Последний — из-за проблем с подрядчиком. В конце декабря 2016 года Северо-Западная дирекция Министерства культуры по строительству, реконструкции и реставрации в одностороннем порядке расторгла контракт с компанией «СтройСоюз СВ» из-за срыва сроков работ. В 2017 году новым подрядчиком стала «Трансепт групп», которая на 75% принадлежит Борису Ротенбергу. К «СтройСоюз СВ» министерство подало иск на возврат неотработанного аванса.

В 2017 году арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительным решение дирекции о расторжении контракта с прежним подрядчиком, а также постановил взыскать с дирекции в его пользу расходы на выплату заработной платы и на получение банковской гарантии. Кроме того, архитектор Михаил Мамошин потребовал в суде запретить использовать проект здания, так как ему отказали в авторском надзоре за строительством.

Академический Малый драматический театр — Театр Европы основан в 1944 году. С 2002 года пост его художественного руководителя — директора занимает народный артист России Лев Додин.