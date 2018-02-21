Джип въехал в подземный переход в Петербурге

В Санкт-Петербурге внедорожник въехал в подземный переход у станции метро «Московская». Об этом сообщили в городском ГУМЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Автомобиль SsangYong въехал в подземный переход у станции метро «Московская». Заявка поступила в 11:45. Пострадавших нет», –– приводит «РИА Новости» сообщение МЧС.

В настоящее время спасатели проводят необходимые меры для извлечения авто из перехода. По факту произошедшего петербургская прокуратура начала проверку.

Ранее 21 февраля портал iz.ru сообщил, что автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Москве. Один человек погиб.