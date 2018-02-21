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Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Нейросеть Google при помощи специальных алгоритмов сможет определить болезни сердца человека по сетчатке глаза. Об этом пишет блог дочерней компании Google Verily, которая ведет разработку уникального алгоритма.

Обработка изображения кровеносных сосудов глаза возможна при сопоставлении полученных данных с заложенными в программу сведениями медицинских исследований. Как отмечают разработчики, нейросеть Google также может использовать записанные в медицинскую карту пациента результаты лечения и диагностики. Таким образом, сведения о ранее перенесенных человеком заболеваниях, вредных привычках и других факторах, ускоряющих развитие сердечно-сосудистых заболеваний, могут быть использованы при контрольной «сверке» состояния сосудов и прогнозировании болезней, сообщает телеканал «Звезда».

Как утверждают эксперты, нейросеть сможет предсказывать, перенесет ли конкретный человек приступы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в течение пяти лет с точностью до 70%.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские ученые доказали положительное влияние бега на память.

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