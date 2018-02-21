Прямой эфир

Месси впервые в карьере забил гол в ворота «Челси»

0
Фото: Global Look Press/Salvio Calabrese
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард испанского ФК «Барселона» Лионель Месси впервые в своей карьере забил гол в ворота «Челси». Матч состоялся накануне и завершился ничьей со счетом 1:1.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», до этого Месси восемь раз выступал в матчах против лондонского клуба, однако забить гол ему удалось только в этой игре. Таким образом, аргентинец спас «Барселону» от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила во вторник, 20 февраля в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». У хозяев поля в игре отличился Виллиан на 62-й минуте, а Месси помог команде избежать поражения на 75-й минуте матча.

Ответная встреча пройдет 14 марта на «Камп Ноу» в Барселоне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в январе Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом
Месси заподозрили в сокрытии доходов через благотворительные матчи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017