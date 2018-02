Месси впервые в карьере забил гол в ворота «Челси»

Форвард испанского ФК «Барселона» Лионель Месси впервые в своей карьере забил гол в ворота «Челси». Матч состоялся накануне и завершился ничьей со счетом 1:1.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», до этого Месси восемь раз выступал в матчах против лондонского клуба, однако забить гол ему удалось только в этой игре. Таким образом, аргентинец спас «Барселону» от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Messi scores for Barca to make it 1-1. #CHEBAR pic.twitter.com/fvkgF70S52