Месси впервые в карьере забил гол в ворота «Челси»

Форвард испанского ФК «Барселона» Лионель Месси впервые в своей карьере забил гол в ворота «Челси». Матч состоялся накануне и завершился ничьей со счетом 1:1.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», до этого Месси восемь раз выступал в матчах против лондонского клуба, однако забить гол ему удалось только в этой игре. Таким образом, аргентинец спас «Барселону» от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила во вторник, 20 февраля в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». У хозяев поля в игре отличился Виллиан на 62-й минуте, а Месси помог команде избежать поражения на 75-й минуте матча.

Ответная встреча пройдет 14 марта на «Камп Ноу» в Барселоне.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в январе Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб.