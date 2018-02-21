Госпрограмму «Доступная среда» переформатируют

Госпрограмма по обеспечению доступности социальных и транспортных услуг для инвалидов «Доступная среда» будет переформатирована. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы будем переформатировать программу в большей степени в сферу реабилитационных услуг, таких как обеспечение возможности сопровождаемого проживания инвалидов в привычной и удобной для них среде, форме», — цитирует Топилина агентство «РИА Новости».

По словам министра, вместе с этим будет продолжено развитие системы доступности различных услуг для инвалидов и продлена поддержка некоммерческих организаций в части долговременного ухода за пожилыми людьми. Речь идет о развитии «стационарозамещающих технологий» — предоставление услуг на дому, что позволяет не менять привычный образ жизни.

«Мы сейчас прорабатываем конструкцию, при которой сможем постепенно, на протяжении разумного периода времени, по крайней мере около пяти лет, выстроить такую технологию и обеспечить ее необходимыми ресурсами», — сказал он.

Программа «Доступная среда» будет продлена по поручению президента РФ до 2025 года. Как заявил Топилин, после этого начнется формирование программы на 2019–2021 годы.

В конце января в Минтруде заявили о ведении работ по повышению комфорта и доступности соцучреждений России для граждан.