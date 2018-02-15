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В Сочи начала работу лаборатория НКО

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В России в рамках инвестиционного форума открылась лаборатория НКО — пространство для презентации работы некоммерческого сектора в стране. В церемонии открытия участвовал глава Минтруда Максим Топилин.

Министр отметил, что в стране в последнее время идет очень серьезная работа по поиску взаимодействия между государством и НКО. По мнению Топилина, организации должны учиться презентовать себя и показывать свои достижения.

«Я считаю, что в такой лаборатории это и будет происходить», — приводит ТАСС слова Топилина.

Лаборатория располагается в медиацентре Олимпийского парка в Сочи. Ее площадь составляет 250 кв. м. Здесь участники некоммерческих организаций могут обмениваться опытом и придумывать новые проекты.

В работе платформы принимают участие известные НКО, в частности «Ренова», «Соединение», «Форум доноров», «Все вместе», «Фонд поддержки слепоглухих» и многие другие.

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