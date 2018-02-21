Российские хоккеисты встретятся с командой из Норвегии в рамках олимпийского турнира

В четвертьфинале Олимпийских игр в Пхёнчхане хоккеистам из России предстоит встретиться с национальной командой Норвегии. Игра состоится 21 февраля в 10:40 мск, пишет «Газета.ру».

Накануне норвежская сборная обыграла команду Словении. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Норвегии.

XXIII зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее стало известно, что хоккеист из Словении Жига Еглич был временно отстранен от соревнований.