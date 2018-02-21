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Вашингтон готовит план палестино-израильского урегулирования

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Luiz Rampelotto
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Власти США разрабатывают план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщил постпред Экваториальной Гвинеи при ООН Анатолио Ндонг Мба по итогам закрытой встречи, на которой присутствовал советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Я думаю, что план находится в начальной стадии. С нашей точки зрения, то, что они пришли в СБ ООН, чтобы объявить об этом, очень важно. Это хороший знак. Давайте подождем, когда он [план] будет обнародован», — приводит его слова ТАСС.

Как отмечает Анатолио Ндонг Мба, представители США не стали разглашать подробностей плана урегулирования. При этом постпред РФ Василий Небензя по итогам консультаций заявил, что «было полезно узнать, что готовится» Вашингтоном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова без предварительных условий предоставить площадку для палестино-израильских переговоров, и заявил, что Россия стремится не допустить остановки диалога между двумя сторонами.

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