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Дилера в Италии задержали за сбыт наркотиков через час после выхода из тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Освобожденного из итальянской тюрьмы наркоторговца через час снова задержали за продажу запрещенных веществ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 15 февраля в итальянском городе Турине. Полицейские заметили, что мужчина продает наркотики на одном из проспектов. У него изъяли 30 г марихуаны, которые злоумышленник спрятал внутри скамейки.

Преступник оказался 29-летним уроженцем Мали, он неоднократно привлекался к ответственности за распространение наркотиков. Полицейские также выяснили, что мужчину последний раз арестовывали днем ранее, а на свободу он вышел за 52 минуты до нового задержания.

Ранее портал iz.ru писал, что морпехи в Мексике задержали одного из главарей старейшего наркокартеля «Гольфо» Хосе Альфредо Карденаса.

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