Дилера в Италии задержали за сбыт наркотиков через час после выхода из тюрьмы

Освобожденного из итальянской тюрьмы наркоторговца через час снова задержали за продажу запрещенных веществ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 15 февраля в итальянском городе Турине. Полицейские заметили, что мужчина продает наркотики на одном из проспектов. У него изъяли 30 г марихуаны, которые злоумышленник спрятал внутри скамейки.

Преступник оказался 29-летним уроженцем Мали, он неоднократно привлекался к ответственности за распространение наркотиков. Полицейские также выяснили, что мужчину последний раз арестовывали днем ранее, а на свободу он вышел за 52 минуты до нового задержания.

Ранее портал iz.ru писал, что морпехи в Мексике задержали одного из главарей старейшего наркокартеля «Гольфо» Хосе Альфредо Карденаса.