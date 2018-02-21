Пожар ликвидирован в здании подмосковного главка СКР

Небольшой пожар ликвидирован в помещении Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Московской области в центре столицы. Об инциденте сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.

Как отметил собеседник агентства, инцидент произошел в здании по адресу: улица Рождественка, 27. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеров в 0:23 мск.

«Площадь возгорания составила 7 кв. м, горела мебель в фойе здания. Пожар ликвидирован», — пояснил представитель экстренных служб.

Согласно информации на сайте ГСУ СКР по Московской области, в этом здании находится первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета.