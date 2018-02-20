В Петербурге ребенок попал в реанимацию после падения на него глыбы льда

В Петербурге коммунальщики скинули глыбу льда на девятилетнего мальчика. ЧП произошло на территории жилого комплекса «Балтийская жемчужина» на юго-западе города.

Как передает телеканал «78», ребенок после инцидента сильно пострадал и сейчас находится в реанимации Первой детской городской больницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Портал iz.ru писал о том, что ребенок получил травму головы после падения наледи с крыши местной администрации в Алексине Тульской области. В больнице мальчику наложили швы.