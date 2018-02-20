Делегация ОСР отрицает прием мельдония Крушельницким

Делегация олимпийских спортсменов из России отрицает системное употребление мельдония Александром Крушельницким. Допинг-проба Б керлингиста дала положительный результат на препарат. Но действие мельдония проявляется лишь тогда, когда его употребляют постоянно. Однократный прием вещества воздействия на организм человека не оказывает.

Взятая 22 января — до начала Игр — проба Александра была отрицательной. Спортсмен утверждает: допинг он никогда не употреблял. Спортивный арбитражный суд открыл дело в отношении спортсмена. Но в Федерации керлинга России уверены: Крушельницкого подставили. Мельдоний могли подмешать спортсмену в еду — этого не исключает даже МОК. ФКР намерена изучить записи видеокамер в Олимпийской деревне.

Министр спорта Павел Колобков уверен: в системе произошла какая-то ошибка. Защищать Крушельницкого будет швейцарский адвокат. К расследованию ФКР привлечет Следственный комитет России.