Росреестр зафиксировал рост сделок по купле-продаже жилья в Москве

Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост сделок с недвижимостью в столице по итогам января 2018 года. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

«В январе управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8367 договоров купли-продажи (мены) жилья, что в 1,7 раза больше, чем в первом месяце 2017 года (4812 договоров)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что объем сделок как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в Москве с большей долей вероятности продолжит рост.

Сообщается, что в 2,3 раза выросло количество ипотечных сделок в Москве: 4510 ипотечных контрактов в январе 2018 года против 1903 — в январе 2017 года.

Портал iz.ru писал о том, что власти Москвы выставили на продажу первые 80 квартир, доступных для приобретения за дополнительную плату участникам реновации, желающим расширить жилплощадь. Стоимость квартиры площадью 38 кв. м составляет около 6,3 млн рублей, а жилплощадь в 76 кв. м оценивается более чем в 12 млн рублей.