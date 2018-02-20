В РФ прокомментировали обнаружение мельдония в пробах Крушельницкого

Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств попадания запрещенного мельдония в допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Об этом говорится в официальном заявлении делегации «Олимпийских спортсменов из России».

«Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено в том числе в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего», — говорится в заявлении.

Отмечается, что обнаруженная в пробе спортсмена концентрация мельдония «говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека».

В заявлении подчеркивается, что проба, взятая у Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной.

Ранее 20 февраля стало известно, что вторая допинг-проба Крушельницкого показала положительный результат на мельдоний. 18 февраля в первой допинг-пробе российского керлингиста также были обнаружены следы мельдония.