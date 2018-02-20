Подросток спас двух детей при пожаре в Челябинске

Десятиклассник Артемий из Челябинска спас двух детей во время пожара. Инцидент произошел в тот момент, когда мальчик был в гостях у одноклассницы. В какой-то момент ребята почувствовали запах гари. Выглянув на балкон, они увидели, что горит соседняя лоджия полыхала, на которой находятся дети. Артемий разбил стекло и помог им выбраться.

После спасения подростки вывели 12-летнего Диму и 11-летнего Ваню на улицу и вызвали «Скорую». Дети не пострадали: ни ожогов, ни ран — только сильно испугались.