Определился соперник хоккеистов из России в четвертьфинале Олимпиады

Сборная Норвегии по хоккею обыграла команду Словении и вышла в 1/4 финала олимпийского турнира, где встретится с хоккеистами из России.

Матч завершился со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу норвежцев. При этом судьба путевки в четвертьфинал решилась в овертайме.

Команда России прошла в 1/4 финала, завершив групповой этап на первом месте.

Матч Россия–Норвегия пройдет 21 февраля и стартует в 10:40 мск.

Ранее портал iz.ru сообщил, что нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительный допинг-тест и отстранен от Олимпиады. В пробе спортсмена обнаружен запрещенный фенотерол. Еглич также является игроком российского «Нефтехимика» и выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

20 февраля стало известно, что американцы предложили Международному олимпийскому комитету (МОК) выгнать с соревнований российского хоккеиста Вячеслава Войнова.

XXIII зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.