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Воспитанника детсада в Ачинске оставили на улице за «плохое поведение»

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Следователи проводят проверку сообщений СМИ о том, что в воспитатели детского сада в Ачинске оставили шестилетнего мальчика на улице за «плохое поведение». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, инцидент произошел в детском саду № 39. Мама мальчика рассказала, что «плохим поведением» стало то, что ее сын прокатился без спросу с горки. За это молодая воспитательница решила наказать ребенка, оставив на площадке в то время, как вся группа зашла в помещение.

Сообщается, что эта воспитательница уже позволяла себе «недопустимые» методы воздействия на детей. Например, она могла ударить ребенка по голове за незначительный проступок, рассказала мама пострадавшего ребенка. Мальчик, в свою очередь, слова мамы подтвердил.

Портал iz.ru сообщал о том, что 16 февраля в детском саду в «новой Москве» воспитательница якобы забыла трехлетнего ребенка на прогулке. В результате девочка умерла. Отец погибшей рассказал, что та не хотела ходить в детский сад, из-за того что ее «обижают воспитатели».

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