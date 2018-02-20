Жители коммуналки в Петербурге пытаются выселить цыган

Жители петербургской коммуналки пытаются выселить цыган. Ужиться с шумными соседями совершенно невозможно: в одной комнате ютятся восемь квартирантов. Хозяин жилплощади заключил с цыганами договор аренды. Участковый в коммуналку на Фонтанке ходит постоянно.

Без регистрации цыгане могут находиться в квартире не больше 90 дней. В то же время юристы утверждают, что договор аренды можно оспорить. Однако владелец комнаты не выходит на связь ни с соседями, ни с полицией.