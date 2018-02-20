Студент из Биробиджана украл почти 3 т угля

Почти 3 т угля было похищено из кочегарки в Биробиджане. В краже подозревают студента одного из вузов столицы ЕАО. В сарае дома по месту его жительства оперативники обнаружили 63 мешка с углем.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по ЕАО, сообщение о краже поступило в полицию от сотрудника кочегарки. Он и рассказал, что в ночное время с территории предприятия пропало 2,898 тыс. кг угля. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 18-летний молодой человек, который проживает недалеко от топливной компании.

Позже студент признался, что похитил уголь, чтобы потом продать. По факту случившегося заведено уголовное дело. Отмечается, что ранее парень уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.