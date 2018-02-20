Президент Южной Кореи принял приглашение Путина посетить РФ

Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом сообщил помощник российского лидера Игорь Левитин.

«Президент России пригласил президента Южной Кореи посетить Москву во время чемпионата мира по футболу. Господин президент принял это приглашение и сейчас по дипломатическим каналам устанавливается дата визита президента Кореи», — цитирует Левитина агентство ТАСС.

Чемпионат мира – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Ранее портал iz.ru писал о готовящейся в Комсомольске-на-Амуре ярмарке корейского туризма, которая пройдет 4 марта. Ожидается, что в мероприятии примут участие ведущие клиники из Южной Кореи.