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Президент Южной Кореи принял приглашение Путина посетить РФ

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом сообщил помощник российского лидера Игорь Левитин.

«Президент России пригласил президента Южной Кореи посетить Москву во время чемпионата мира по футболу. Господин президент принял это приглашение и сейчас по дипломатическим каналам устанавливается дата визита президента Кореи», — цитирует Левитина агентство ТАСС.  

Чемпионат мира – 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Ранее портал iz.ru писал о готовящейся в Комсомольске-на-Амуре ярмарке корейского туризма, которая пройдет 4 марта. Ожидается, что в мероприятии примут участие ведущие клиники из Южной Кореи.

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