Ярмарку корейского туризма организуют в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 4 марта пройдет ярмарка корейского туризма. В мероприятии примут участие ведущие клиники из Южной Кореи. Они расскажут посетителям ярмарки, как можно совместить отдых и лечение в этой стране.

Как сообщает ИА AmurMedia, организатор ярмарки — Национальная организация туризма Кореи. Кроме клиник страны, свою продукцию презентуют местные туристические компании.

Ярмарка будет работать лишь один день. Все желающие смогут задать вопросы представителям корейской сферы медицины и туриндустрии, сделать бесплатный массаж рук и сфотографироваться в корейском традиционном наряде ханбок. Для детей организуют мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов и украшению открыток печатями.

В сентябре 2017 года сообщалось о том, что Южно-Сахалинск и Южная Корея планируют наладить школьный обмен. Проект был готов несколько лет назад, но после катастрофы южнокорейского парома «Севоль» в 2014 году его запуск приостановили.