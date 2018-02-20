Прямой эфир

В Японии ожидают извержения вулкана на юге страны

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На японском острове Кюсю установлена запретная зона радиусом в 1 км вокруг кратера вулкана Иодзан в связи с возможным его извержением. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Меры предосторожности приняты в связи с большим количеством землетрясений, зафиксированных в этой местности за последнее время. В понедельник, 19 февраля, в горной цепи Кирисима произошло 17 значимых подземных толчков, во вторник по состоянию на 11:00 по местному времени (6:00 мск) — более 20.

Отмечается, что в зоне повышенной сейсмической активности находится много отелей на горячих источниках. Один из местных вулканов в последний раз извергался в 2011 году. Также запретные зоны установлены вокруг еще двух вулканов цепи.

Как сообщал портал iz.ru 15 февраля, на юге Японии был обнаружен вулкан, способный уничтожить более 100 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Извержение вулкана Синабунг произошло на острове Суматра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017