В Японии ожидают извержения вулкана на юге страны

На японском острове Кюсю установлена запретная зона радиусом в 1 км вокруг кратера вулкана Иодзан в связи с возможным его извержением. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Меры предосторожности приняты в связи с большим количеством землетрясений, зафиксированных в этой местности за последнее время. В понедельник, 19 февраля, в горной цепи Кирисима произошло 17 значимых подземных толчков, во вторник по состоянию на 11:00 по местному времени (6:00 мск) — более 20.

Отмечается, что в зоне повышенной сейсмической активности находится много отелей на горячих источниках. Один из местных вулканов в последний раз извергался в 2011 году. Также запретные зоны установлены вокруг еще двух вулканов цепи.

Как сообщал портал iz.ru 15 февраля, на юге Японии был обнаружен вулкан, способный уничтожить более 100 млн человек.