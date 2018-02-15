Обнаруженный на юге Японии вулкан может уничтожить 100 млн человек

Исследователи центра морского дна Университета Кобе трижды за последние два года спускали к кальдере батискаф. Ученые обнаружили в центре кальдеры гигантский вулканический купол, объем которого составляет 32 куб. км.

Вулкан называют самым активным в Японии. Под ним скопилось большое скопление магмы, и есть вероятность того, что он будет извергаться в будущем. Основанием для такого вывода стало обнаруженное над куполом выделение гидротермальных струй.

По словам профессора института Ёсиюки Тацуми, вероятность извержения составляет всего 1% в течение 100 лет. «Но если предположить худшее, то жертвами извержения такого масштаба могут стать 100 млн человек», — сказал профессор Mainichi Shimbun.

Отмечается, что кальдера образовалась после извержения вулкана, которое произошло 7,3 тыс. лет назад и уничтожило поселения культуры Дзёмон на территории юга острова Кюсю.

Ранее сообщалось, что находящийся рядом со столицей Мексики вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла и дыма на высоту 3 км. Достигающий высоты 5,42 км вулкан входит в число самых крупных действующих вулканов на территории Мексики.