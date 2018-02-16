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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

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В районе вулкана Эбеко на Северных Курилах объявлен оранжевый код авиационной безопасности в связи с выбросом столба пепла на 2,2 км.

Вулканические выбросы могут повлиять на низколетящие самолеты, а также на работу аэропорта в Северно-Курильске. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала взрывы, в результате которых произошел выброс золы. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В прошлый раз активность вулкана, который находится в 7 км к северо-западу от Северо-Куральска, была зафиксирована 12 января, тогда столб дыма поднимался на 2 км. Тремя днями ранее произошел еще более мощный выброс — на 6 км.

В последний раз Эбеко извергался в 2012 году, а затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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