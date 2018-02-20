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Первая женщина-герольдмейстер в парламенте Британии начнет работу 20 февраля

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Фото: Global Look Press/Richard Bryant/Arcaid
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Первая в истории британского парламента женщина-герольдмейстер Сара Кларк начнет выполнение своих обязанностей с 20 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат высшего законодательного органа Соединенного Королевства.

Основная задача герольдмейстера заключается в сборе депутатов палаты лордов и палаты общин для тронной речи при открытии парламента. По традиции «пристав черного жезла» направляется в зал палаты общин перед приездом королевы, однако дверь зала захлопывается прямо перед его носом. Герольдмейстер вынужден трижды стучаться своим жезлом. Только после этого часть депутатов нижней палаты собирается в зале палаты лордов на тронную речь монарха.

«Кларк будет официально представлена в палате лордов во вторник… Она примет пост от Дэвида Лики», — пояснил представитель парламента Великобритании.

Сара Кларк ранее была директором Уимблдонского теннисного турнира, а также возглавляла Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. В ноябре 2017 года королева Елизавета II одобрила ее назначение герольдмейстером.

Ранее портал iz.ru писал, что в Саудовской Аравии женщины получили право открывать собственный бизнес без согласия мужа или другого родственника мужского пола.

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