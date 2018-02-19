Опубликовано видео редкой снежной грозы в Новочеркасске

В ночь на 18 февраля жители города Новочеркасск Ростовской области могли наблюдать за редким для зимы явлением — грозой в снегопад.

Один из местных жителей смог запечатлеть на видео сверкающую молнию с громом на видеорегистратор. Также жители города сообщали о необычном явлении в соцсетях.

По словам специалистов, подобное явление скорее характерно для Скандинавии или Канады, но для России является большой редкостью. Отмечается, что причиной этого мог быть циклон, который принес с собой в регион теплый воздух, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на портал Privet-Rostov.