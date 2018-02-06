Прямой эфир

Жители Техаса сняли на видео нашествие тысяч черных птиц

0
Фото: VIRALHOG/YOUTUBE
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители американского штата Техас записали на видео нашествие тысяч черных птиц, напугавших очевидцев. Об этом сообщает The Sun.

Необычное явление случилось в городе Мескит. На видеозаписи, опубликованной на видео-сервисе YouTube, запечатлена «атака» черных птиц: они кружат над дорогой, издавая пронзительные звуки. Большая часть очевидцев нашествия отметили, что в тот момент чувствовали себя персонажами культового фильма ужасов «Птицы» Альфреда Хичкока, сообщает телеканал «Звезда».

На самом деле птицы не собирались нападать на людей и не представляли никакой опасности. Дело в том, что ежегодно пернатые прилетают в район под Мескитом на зимовку, и зрелище не является уникальным для этой местности. Однако горожане признают, что избавиться от гнетущего ощущения при наблюдении этой картины у них не выходит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный тигр напугал жителей села Сита в Хабаровском крае
Умерла самая одинокая птица в Новой Зеландии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017