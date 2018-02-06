Жители Техаса сняли на видео нашествие тысяч черных птиц

Жители американского штата Техас записали на видео нашествие тысяч черных птиц, напугавших очевидцев. Об этом сообщает The Sun.

Необычное явление случилось в городе Мескит. На видеозаписи, опубликованной на видео-сервисе YouTube, запечатлена «атака» черных птиц: они кружат над дорогой, издавая пронзительные звуки. Большая часть очевидцев нашествия отметили, что в тот момент чувствовали себя персонажами культового фильма ужасов «Птицы» Альфреда Хичкока, сообщает телеканал «Звезда».

На самом деле птицы не собирались нападать на людей и не представляли никакой опасности. Дело в том, что ежегодно пернатые прилетают в район под Мескитом на зимовку, и зрелище не является уникальным для этой местности. Однако горожане признают, что избавиться от гнетущего ощущения при наблюдении этой картины у них не выходит.