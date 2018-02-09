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Кража норкой щуки у рыбаков на Ямале попала на видео

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Фото: youtube.com
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Курьезный случай, произошедший на Ямале, когда хитрая норка увела добычу прямо из-под носа рыбаков, очевидцы сняли на видео и опубликовали в Сети.

Маленький, но, видимо, голодный, хищник выбрал самую крупную щуку, раза в полтора превосходящую размеры самой норки.

Зверек так быстро тащил по льду щуку, что вызвал приступ хохота у рыбаков и от страха даже бросил свою добычу и спрятался в кустах. Но ненадолго, так как голод оказался сильнее страха. В результате норка вернулась и всё же утащила рыбину, сообщает телеканал «Звезда».

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