Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой

Представители WADA сорвали тренировку Алины Загитовой на зимней Олимпиаде. Перед разминкой к девушке пришел допинг-офицер и заставил сдать анализы. Спустя пять минут после начала занятия за чемпионкой Европы вновь пришли. Допинг-офицер потребовал немедленно повторно сдать пробу.

Усиленный контроль за нашими атлетами идет после раздутого Григорием Родченковым скандала. Информатор WADA обвинил Россию в создании допинговой госпрограммы. В 2015 году Родченков сбежал в США. В России против информатора возбуждены два уголовных дела.