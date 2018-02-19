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Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой

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Представители WADA сорвали тренировку Алины Загитовой на зимней Олимпиаде. Перед разминкой к девушке пришел допинг-офицер и заставил сдать анализы. Спустя пять минут после начала занятия за чемпионкой Европы вновь пришли. Допинг-офицер потребовал немедленно повторно сдать пробу.

Усиленный контроль за нашими атлетами идет после раздутого Григорием Родченковым скандала. Информатор WADA обвинил Россию в создании допинговой госпрограммы. В 2015 году Родченков сбежал в США. В России против информатора возбуждены два уголовных дела. 

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