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Для раздельного сбора мусора в Подмосковье установят 5,5 тыс. площадок

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В 2018 году в Московской области установят 5,5 тыс. контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

По словам главы ведомства Александра Когана, к концу года в Подмосковье на переработку будут отправлять больше 2 тыс. т коммунальных отходов. Как отмечает НСН, система по раздельному сбору мусора будет состоять из двух контейнеров, которые будут установлены на 5,5 тыс. площадках региона до конца года.

Подмосковные власти в настоящее время обсуждаю возможность введения штрафов за неразделение бытовых отходов. Физических лиц предлагается штрафовать ан 5 тыс. рублей, юридических — на 250 тыс. рублей за однократное нарушение.

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