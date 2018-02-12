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Минпромторг оценил создание в РФ отрасли переработки мусора

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Для создания в России мусороперерабатывающей отрасли, предусмотренной Стратегией развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов на период до 2030 года, потребуется как минимум 5 трлн рублей.

К такому выводу пришли эксперты Минпромторга, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, такой объем инвестиций необходим для создания инфраструктуры для переработки мусора и формирования машиностроительной и научно-технологической базы по выпуску оборудования для отрасли.

«Для достижения целевых показателей отрасли, безусловно, необходима господдержка, чтобы она могла развиваться заданными темпами», — приводит РБК слова замминистра. 

Как отмечает издание, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов на период до 2030 года в конце января 2018 года. 

Как сообщал портал iz.ru, 10 января глава кабмина подписал два распоряжения, вводящих нормативы утилизации товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. 

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