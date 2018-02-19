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Доступ к архивам Санкт-Петербурга откроют на один день

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Фото: РИА Новости
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Доступ к архивам Санкт-Петербурга откроют для всех желающих ровно на один день. Мероприятие будет приурочено к Дню архивов России, который отмечается каждый год 10 марта, сообщает пресс-служба «Архивов Санкт-Петербурга».

10 марта с 0:01 до 23:59 документация из архивов Санкт-Петербурга будет доступна всем желающим абсолютно свободно. Необходимые документы можно будет увидеть на официальном сайте «Архивов Санкт-Петербурга», куда на этот день откроют доступ, сообщает Cанкт-Петербург.Ру.

Среди материалов, которые можно будет загрузить и посмотреть присутствуют исторические фотографии и документы «Ленфильма», записи актов гражданского состояния, партийные документы, метрические книги и другие документы.

Для получения к доступу необходимо будет пройти регистрацию на сайте «Архивы Санкт-Петербурга» до 7 марта.

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