Склад с поддельным коньяком обнаружили в Московской области

Полицейские в ходе рейда обнаружили склад с 72 тыс. бутылок контрафактных коньяка и водки в Коломенском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что правоохранители нашли на складе 72 тыс. бутылок спиртосодержащей добавки-ароматизатора («Коньяк» и «Пшеничная» крепостью 40%), а также больше 3 тыс. л этилового спирта, пишет НСН со ссылкой на сайт «Подмосковье сегодня». Вся контрафактная продукция была арестована.

Ранее стало известно, что российское правительство до конца 2018 года планирует разработать закон, который не позволит продавать суррогаты под видом коньяка и шампанского.