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Роскачество начало масштабное исследование качества коньяка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роскачество начало проверку коньяка, продающегося в российских магазинах. Исследование запущено по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина, сообщает пресс-служба организации.

Для проверки эксперты анонимно закупят коньяк 50 торговых марок, произведенных в разных регионах РФ, Франции, Грузии, Молдове и Армении. В исследовании будут участвовать как мировые бренды («Арарат», «Мартель», «Курвуазье», «Хеннесси»), так и отечественные марки («Киновский», «Три звездочки», «Коктебель», «Старейшина», «Дагестанский»).

Специалисты протестируют спиртное по показателям безопасности и подлинности, крепости, концентрации сахаров, альдегидов, содержанию метилового спирта и токсичных элементов. Также коньяк исследуют на наличие ароматизаторов и красителей, жесткость воды, упаковку и сорт спирта.

Проверку пройдет лишь та продукция, в основе которой — коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который используют недобросовестные производители алкогольного напитка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роскачество проверило водку в легальной рознице отечественного рынка. Ни одного образца «паленого» напитка выявлено не было.

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