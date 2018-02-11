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Новый ГОСТ на коньяк пропишет процесс изготовления напитка

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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В новом ГОСТе на коньяк будет прописан процесс производства алкогольного напитка, а не только его цвет и крепость, сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

«ГОСТ должен зафиксировать не только количество градусов в коньяке, а сам стандарт его изготовления. Коньяк — это то, что произведено из дистиллята — винограда, который бродит, а не когда краситель и спирт дают цвет и крепость», — приводит его слова «Российская газета».

Вице-премьер пояснил, что сегодня на полках торговых сетей 40–60% — это фальсификат коньяка: коктейль из спирта и красителей, который никакого отношения к самому напитку не имеет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роскачество начало масштабное исследование качества коньяка.

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