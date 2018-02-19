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Путин поручил сократить срок эксплуатации пассажирских вертолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта сократить максимально возможный срок эксплуатации вертолетов для перевозки пассажиров, а также оказать содействие при проведении сертификации данной техники в иностранных государствах.

Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен глава Минтранса Максим Соколов, уточняет «РИА Новости».

Ранее 14 февраля следствие выдвинуло две основные версии причин крушения вертолета Ми-8Т в Томской области. После крушения вертолет практически полностью был разрушен и уничтожен в результате пожара, однако представителям МАКа и следователям удалось обнаружить бортовые самописцы.

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