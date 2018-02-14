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СК РФ выдвинул две версии крушения вертолета Ми-8Т в Томской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следствие выдвинуло две основные версии причин крушения вертолета Ми-8Т в Томской области, произошедшего в минувший понедельник. Причинами аварии могли стать техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования, сообщается на сайте Следственного комитета России.

После крушения вертолет практически полностью был разрушен и уничтожен в результате пожара, однако представителям МАКа и следователям удалось обнаружить бортовые самописцы.

«На месте происшествия обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые изъяты следователями и переданы представителям комиссии Межгосударственного авиационного комитета для изучения их данных», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Ельцовка», который перевозил женщину-пациента из поселка Прохоркино в Стрежевой, погибли два пилота. Пациентку сопровождали медик и полицейский. Четверо пострадавших находятся в больнице с травмами различной тяжести, напоминает НСН.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В отношении погибших в авиакатастрофе назначены судебно-медицинские экспертизы. Образцы топлива изъяты с места заправки вертолета и направлены на исследование на предмет соответствия требованиям качества. Проведены допросы двух пассажиров вертолета, проводивших предполетный осмотр технических работников. Следователи проводят выемку летной документации на членов экипажа и технической документации на воздушное судно.

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