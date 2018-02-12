Вертолет Ми-8 разбился в Томской области, двое погибших

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Томской области. По предварительным данным, погибли два человека, еще четверо пострадали.

Экипаж перевозил пациента и медиков. Жертвами стали 2 пилота. Пострадавших доставили в больницу города Стрежевой.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба»).