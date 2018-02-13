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СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета в Томской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т, выполнявшего полет из села Прохоркино в село Александровское Томской области, возбуждено Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России.

Также к расследованию причин жесткой посадки вертолета, в результате которой погибли двое пилотов, еще четыре человека пострадали, приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает Сибирское агентство новостей.

На данный момент четыре человека, которые пострадали при падении вертолета, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области. Один из пилотов и женщина, которая находилась на борту воздушного судна в качестве пациента, находятся в реанимации, еще двое пострадавших — в хирургическом отделении, сообщает «Интерфакс».

Оказание помощи пострадавшим при аварийной посадке вертолета и ход расследования уголовного дела находятся на контроле администрации региона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при выполнении санитарного рейса по маршруту метеостанция Прохоркино Александровского района–н. п. Александровское Александровского района вертолет МИ-8Т совершил жесткую посадку в 42 км к юго-востоку от пункта назначения.

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