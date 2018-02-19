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Daily Telegraph включила «Ласточкино гнездо» в топ самых романтичных зданий

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Британская газета Daily Telegraph составила список самых романтичных зданий мира и включила в него известную достопримечательность в Крыму — дворец-замок «Ласточкино гнездо».

Всего в рейтинг вошли 17 объектов. Его открывают замок Больдта в США, дворец Малый Трианон во Франции и мемориал Эштона в Великобритании. «Ласточкино гнездо» оказалось в завершающей части списка, составленного журналистами Daily Telegraph.

В описании указано, что дворец-замок был построен для немецкого бизнесмена, барона фон Штейнгеля. В 1914 году здание было продано, а затем в течение долгого времени использовалось в качестве ресторана, сообщает ИА «Крыминформ».

Последние 20 лет замок-дворец находится в аварийном состоянии. Масштабная реставрация началась летом 2017 года. После завершения работ в «Ласточкином гнезде» планируется разместить выставочный центр.

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