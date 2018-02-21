На выборы с именем Сороса

В ходе стартовавшей в Венгрии избирательной кампании фаворит предвыборной гонки правящая партия Fidesz (Венгерский гражданский союз) вновь делает ставку на борьбу с миграцией. На днях в парламент страны поступит закон, получивший неофициальное название «Остановите Сороса», рассказал «Известиям» депутат от оппозиционной партии Jobbik Мартон Джендьеши. Документ вводит серьезные ограничения на деятельность финансируемых американским миллиардером НКО, которые оказывают содействие беженцам. Правда, принимать его будут уже после выборов, отметил источник издания в Fidesz. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, несмотря на малую численность приезжих в стране, борьба за «этническую однородность» вполне способна мобилизовать электорат.

С начала этой недели каждый претендент на место в венгерском парламенте может начать сбор подписей в свою поддержку — для успешной заявки их требуется как минимум 500, сообщил «Известиям» депутат от оппозиционной партии Jobbik Мартон Джендьеши.

Неофициально же избирательная кампания началась в Венгрии намного раньше. Еще в январе глава парламентской фракции Fidesz Гергели Гулис заявил, что к выборам правящая партия, возможно, даже не будет разрабатывать предвыборный манифест. По его словам, «нет более достоверной информации о планах правительства, чем восемь прошедших лет».

По данным венгерского статистического офиса, в 2017 году экономика страны показала рост на 4%, безработица снизилась до 4,2%, а уровень дефицита бюджета оставался на уровне «санкционированных» Евросоюзом 3%. Это позволило правящей партии перед выборами вновь сделать ставку на тему борьбы с мигрантами, уже превратившуюся в своеобразную «визитную карточку» премьер-министра, лидера Fidesz Виктора Орбана. 18 февраля в своем ежегодном обращении к нации глава правительства отметил, что Венгрия стала едва ли не последним бастионом противостояния «исламизации Европы», «мешая исламскому миру наводнять нас с юга».

Очередным «кирпичом» в этом бастионе по замыслу венгерских властей должен стать закон, уже получивший название «Остановите Сороса» (Джордж Сорос — американский миллиардер венгерского происхождения, спонсирующий ряд НКО по всему миру). Его суть сводится к тому, чтобы обязать организации, «спонсирующие, организующие или как-либо содействующие» миграции, получать одобрение у МВД. Кроме того, проект предусматривает 25-процентный налог на все дотации, получаемые такими НКО из-за рубежа, и ряд ограничений для лиц, незаконно помогающих беженцам (планируется запретить им приближаться к границе, а иностранцев высылать из страны).

Межпартийные слушания по законопроекту пройдут на этой неделе, уточнил Мартон Джендьеши. Однако голосование по нему состоится уже после выборов — новым составом парламента, заявил «Известиям» источник в партии Fidesz.

При этом очередная антимигрантская инициатива партии власти устраивает в Венгрии далеко не всех.

— Миграция — большая проблема и огромный вызов и для Венгрии, и для Евросоюза. Я и сам не особый поклонник Сороса, но неразумно возлагать вину за весь миграционный кризис на одного 87-летнего человека. Просто таким образом Fidesz пытается накрутить и мобилизовать электорат накануне выборов, — уверен Мартон Джендьеши из Jobbik — правой партии, которая, не поддерживая данный законопроект, тем не менее также декларирует антимигрантский настрой.

При этом, с одной стороны, принципиально не пустив в страну ни одного мигранта по общеевропейской системе квот, Будапешт всё же предоставил статус беженца тем, кто обладает этим правом согласно Женевской конвенции. В 2017 году в стране их было 1291 человек, годом ранее — всего 432. При этом, как следует из статистики венгерского офиса по делам иммиграции и предоставления убежища, 90% получивших заветный статус в Венгрии, вскоре покинули ее ради других стран ЕС.

С другой стороны, Будапешт не одинок в своих претензиях к Джорджу Соросу. В этом месяце призыв к миллиардеру «не совать свой нос в политику» прозвучал из Лондона: как выяснилось, в Британии американский филантроп спонсировал (на сумму в £700 тыс.) организации, агитирующие против выхода страны из ЕС, что вызвало возмущение сторонников Brexit. Несколько лет назад деятельность финансируемых Джорджем Соросом НКО вызывала неодобрение и в России.

— Миграционная тема — приоритет кампании Fidesz, и это способствует ее популярности. За последние пару месяцев партия нарастила уровень своей поддержки. Если судить по опросам, тех, кто хотел бы смены правительства, в стране меньше, чем тех, кто не хочет никаких перемен, — сказал «Известиям» президент Института социальных исследований Тарки Иштван Тот.

Согласно последним опросам, уровень поддержки правящей партии достигает 40%, второй с рейтингом около 25% идет Jobbik, социалистическая партия популярна менее чем у 10% венгров. Еще меньше — у различных партий левой направленности, пытающихся, хоть и не особо успешно, сколотить общий блок.

При этом огромное число избирателей — порядка 40% — еще не определились со своим выбором. И на этом фоне борьба за «этническую гомогенность» страны, не сталкивавшейся в своей истории со сколь-либо значимым потоком мигрантов, вполне может помочь партии власти заработать дополнительные очки перед выборами.