Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России

Политика Европейского союза по отношению к России была раскритикована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Интервью политика было опубликовано в воскресенье, 14 января.

«ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя», — цитирует Орбана ТАСС.

Он добавил, что Венгрия не стала оспаривать введение санкций, чтобы сохранить единство ЕС.

Кроме того, политик высоко оценил деятельность президента РФ Владимира Путина по сплочению государства.

Ранее в январе глава германского МИД Зигмар Габриэль заявил, что санкции ЕС против России должны сниматься поэтапно. «Я считаю далеким от жизни представление, что только при стопроцентной реализации минских соглашений должна одним разом последовать стопроцентная отмена санкций (против РФ)», — подчеркнул министр.