Трамп заявил, что Москва смеется над США

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в создании атмосферы хаоса в Соединенных Штатах и смехе над этим.

Такое заявление американский лидер сделал на своей странице в Twitter. По его словам, целью Москвы было создание в обществе США хаоса, которую они достигли.

Также Дональд Трамп призвал граждан США быть умнее, добавив: «Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!» Сообщение лидер страны оставил в связи с расследованиями и слушаниями конгресса США по делу о вмешательстве в выборы в 2016 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп поблагодарил члена Демократической партии Адама Шиффа после его заявления о том, что администрация Барака Обамы не причастна к «российскому вмешательству» в выборы.