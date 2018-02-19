Сборы спортивной драмы «Движение вверх» превысили 3 млрд рублей

Сборы отечественного хита, спортивной драмы «Движение вверх», превысили 3 млрд рублей в России и странах СНГ по состоянию на 19:30 мск 18 февраля.

Сообщается, что более 97% от этой суммы (более 2,9 млрд рублей) картина собрала в России. Только за 18 февраля драма набрала 6,48 млн рублей по стране. Всего за 53 дня проката российскую картину посмотрели 12,25 млн человек.

Согласно данным компании comScore, в Белоруссии «Движение вверх заработало» 44,8 млн рублей, а в Казахстане — 32,1 млн рублей. Сообщается также, что общая касса картины по итогам уикэнда составит около 3002 млн рублей.

Ранее достичь рубеж в 3 млрд смог только фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», который шел на пике популярности формата 3D и продержался в первоначальном кинопрокате IMAX около года.