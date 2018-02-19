Прямой эфир

Сборы спортивной драмы «Движение вверх» превысили 3 млрд рублей

0
Фото: Централ Партнершип
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборы отечественного хита, спортивной драмы «Движение вверх», превысили 3 млрд рублей в России и странах СНГ по состоянию на 19:30 мск 18 февраля.

Сообщается, что более 97% от этой суммы (более 2,9 млрд рублей) картина собрала в России. Только за 18 февраля драма набрала 6,48 млн рублей по стране. Всего за 53 дня проката российскую картину посмотрели 12,25 млн человек.

Согласно данным компании comScore, в Белоруссии «Движение вверх заработало» 44,8 млн рублей, а в Казахстане — 32,1 млн рублей. Сообщается также, что общая касса картины по итогам уикэнда составит около 3002 млн рублей.

Ранее достичь рубеж в 3 млрд смог только фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», который шел на пике популярности формата 3D и продержался в первоначальном кинопрокате IMAX около года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Disney готовит продолжение сказки «Последний богатырь»
«Нелюбовь» Звягинцева вышла на экраны в Нью-Йорке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017