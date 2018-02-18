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Медиакомпания RIA Global зарегистрировалась в качестве иноагента в США

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Фото: Global Look Press/dpa//Britta Pedersen
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Американская медиакомпания RIA Global, производящая контент для международного информационного агентства Sputnik, зарегистрировалась в качестве иностранного агента по требованию минюста США. Соответствующие данные внесены в реестр иностранных агентов в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA), передает «РИА Новости».

В опубликованных минюстом США документах компания RIA Global указала, что никакое иностранное правительство, политическая партия или иное иностранное лицо не владеет RIA Global, не руководит, не направляет, не контролирует и не финансирует ее деятельность. При этом указывается и ранее открытая информация о наличии государственных субсидий из-за рубежа — от МИА «Россия сегодня», которая, согласно документам, является коммерческой компанией и получает собственное финансирование из различных источников, включая бизнес-доходы и государственное финансирование.

Ранее минюст США обязал RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента, так как организация «ведет деятельность в интересах международного информационного агентства «Россия сегодня».

В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал данное решение со стороны США атакой свободы слова.

Зеркальной реакцией на требование минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США стало принятие в РФ в ноябре 2017 года закона о СМИ-иноагентах. В начале декабря Минюст РФ внес в реестр иноагентов девять СМИ США, куда вошли «Голос Америки», «Радио Свобода» и ряд других медиа, имеющих финансирование из США.

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