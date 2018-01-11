Посольство РФ считает действия США в отношении RIA Global неприемлемыми

Требования США к компании RIA Global, которая производит контент для Sputnik, зарегистрироваться иностранным агентом являются неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США.

«Мы считаем эти действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям», — говорится в сообщении.

В посольстве также считают, что данные действия не отвечают национальным интересам США, а также вредят их престижу и авторитету.

Кроме того, в заявлении указали на «неприемлемую практику давления на российские медиа» и отметили, что дело дошло до отзыва виз у журналистов из РФ, а число попыток иностранных спецслужб склонить работников российских медиа к сотрудничеству выросло.

Ранее стало известно, что Минюст США обязал RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента, так как организация «ведет деятельность в интересах международного информационного агентства «Россия сегодня».