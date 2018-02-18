Прямой эфир

Тимошенко призвала возродить «Будапештский формат» переговоров

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости возобновить переговорный процесс в «Будапештском» формате между странами – участниками Будапештского меморандума 1994 года.

«Сразу после выборов президента надо будет поднимать все акты международного права, которые гарантируют всем странам целостность территории, и возвращать переговорные процессы в Будапештский формат. Я считаю, что это единственный ответ на внешнюю агрессию», — приводит слова Тимошенко «Интерфакс-Украина».

По словам Тимошенко, недостаточно действовать только эмоционально, а необходима системная работа, которая согласовывала бы интересы других государств с интересами и проблемами Украины.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Великобритания. Это международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова ответила на обвинение «Батькивщины» в провокации с фото Тимошенко
Волкер обсудил размещение миротворцев ООН на Украине с Юлией Тимошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017