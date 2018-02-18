Тимошенко призвала возродить «Будапештский формат» переговоров

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости возобновить переговорный процесс в «Будапештском» формате между странами – участниками Будапештского меморандума 1994 года.

«Сразу после выборов президента надо будет поднимать все акты международного права, которые гарантируют всем странам целостность территории, и возвращать переговорные процессы в Будапештский формат. Я считаю, что это единственный ответ на внешнюю агрессию», — приводит слова Тимошенко «Интерфакс-Украина».

По словам Тимошенко, недостаточно действовать только эмоционально, а необходима системная работа, которая согласовывала бы интересы других государств с интересами и проблемами Украины.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США и Великобритания. Это международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.