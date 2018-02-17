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Захарова ответила на обвинение «Батькивщины» в провокации с фото Тимошенко

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Фото: Global Look Press/MFA Russia Press Service
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Заявление партии «Батькивщина» о том, что фото лидера партии Юлии Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым — это «кремлевская провокация», является враньем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне дипломат на своей странице Facebook опубликовала фотографию, как в кулуарах мюнхенской конференции Юлия Тимошенко разговаривала с российским послом. В ответ партия «Батькивщина» выступила с заявлением, что их лидер была не знакома с человеком, который к ней подошел. Фото же является «инсценированной провокацией».

По словам Захаровой, Нечаев подошел к Тимошенко и «по-русски громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов».

Официальный представитель МИДа отметила, что украинские власти постоянно врут своим гражданам, поскольку у них нет другого объяснения тому, что они «разбазарили страну».

«Ребята-украинцы, пора просыпаться — вас дурят каждый божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ, поэтому про Россию рассказывают небылицы, поэтому нас «украинские блогеры» обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом — чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей «политэлиты», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

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